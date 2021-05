Eilish, Chalamet, Gorman y Osaka presidirán gala del Met

“Mostrar tu cuerpo y tu piel, o no, no debería privarte del respeto de la gente”, dijo a Vogue .

La poeta afroestadounidense Amanda Gorman, de 23 años, saltó a la fama con su poema The Hill We Climb (La colina que trepamos) en la investidura del presidente estadounidense Joe Biden en enero pasado, cuando vistió un espectacular abrigo largo amarillo de Prada. También recitó otro de sus poemas durante el Super Bowl con un abrigo celeste con pedrería de Moschino y una tiara de perlas.

