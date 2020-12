Egoísmo y pandemia

Ese equilibrio necesario entre SALUD (Capacidad hospitalaria) y ECONOMÍA (Producción de bienes y servicios para vivir) es el que requerimos con urgencia comprender. El gobierno en lugar de la arrogancia autoritaria y el miedo; debe gestionar como “buen padre de familia” con el ejemplo de austeridad, cumplimiento de la Ley y transparencia; los empresarios entender que estamos en tiempos de las “vacas flacas” y no de la especulación salvaje y; la juventud -divino tesoro- hay tiempo para todo, y éste, no es el del “parking”, galleras brujas y todo tipo de celebraciones. Superada la pandemia, el próximo año, celebraremos el doble, como “patronales”; pero hoy, ahora, es el momento de la conducta racional, moderada y, sobre todo, EQUILIBRADA Y SOLIDARIA. ¡Así de sencilla es la cosa!

