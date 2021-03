eficacia, efectos secundarios y países que la usan

La semana pasada Hungría se convirtió en el primer país de la UE en inocular la vacuna de Sinopharm BBIBP-CorV, a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) no ha autorizado este suero. No obstante, no es el primer país del Viejo Continente en administrarla, pues Serbia lleva en torno a un mes y medio inyectando esta solución.

You May Also Like