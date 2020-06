Efectos visuales, espejos, muebles ‘camuflados’… Ocho trucos para lograr que un dormitorio parezca más grande

No recargar la habitación es básico para aportarle ligereza. Nada de oscuras y pesadas cortinas. Prueba a quitarlas o sustituirlas por un estor. Mejor pocos cojines (no es necesario tener una doce encima de la cama). Fuera alfombras, el suelo libre parecerá siempre más amplio. Y para la ropa de cama tejidos claros y ligeros como el algodón o el lino.

Optar por solo tener los elementos imprescindibles: cama, mesita/s y armario. No recargarlo con numerosos elementos decorativos. Ser pulcros y ordenados. No tener ropa ni otros objetos desperdigados. Cuanto más minimalista y limpio esté un espacio, por extensión, más grande nos parecerá. Este truco, además, es uno de los más económicos. Menos es más.

