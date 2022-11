Efectos secundarios de la semaglutida, uno de los principales fármacos en la diabetes tipo II y en la obesidad

Hay que tener siempre en cuenta que la semaglutida puede usarse como tratamiento único, especialmente en pacientes que no pueden tomar metformina (otro medicamento común para la diabetes) y junto con otros medicamentos cuando éstos no son suficientes para lograr un adecuado control de los niveles de azúcar en sangre. El riesgo de efectos adversos aumenta cuando se emplean varios medicamentos.

No obstante, hay que señalar que como sucede con todos los fármacos no está libre de posibles efectos secundarios , por lo que siempre debe utilizarse bajo prescripción y supervisión de un profesional.

