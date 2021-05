Efecto Yanibel; el impacto de un posible cambio en jefatura de CD

El 5 de mayo de 2019, el candidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo, resultó vencedor sobre su contrincante más cercano, el abogado Roux, candidato de CD. El margen de victoria entre el PRD y el CD fue de apenas un 2%. Posterior a estas elecciones, el fundador de CD, Ricardo Martinelli, calificó como “traidora” a Ábrego, en una carta que se hizo pública. Según el rotativo el Panamá América, en su edición del 13 de mayo de 2019, el exmandatario le decía a los miembros de CD electos como diputados que: “… no asistan ni vayan a ninguna reunión que promueva Yanibel Ábrego. Ella está por ella, no por ustedes. Díganle no a Yanibel. Traidora”.

