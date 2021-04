efecto ‘push-up’, en 41 colores… ¡y desde 20 euros!

Claro que, además de contar con un buen equipamiento deportivo, también debemos prestar atención a la ropa y a los accesorios que llevamos mientras entrenamos. Y no nos referimos solo a los smartwatches que nos permiten tener un entrenador personal en la muñeca. Por un lado, las zapatillas deportivas deben estar adaptadas a la disciplina que practiquemos, puesto que no es lo mismo jugar al pádel que correr. Por otro lado, las prendas que empleemos deben estar diseñadas para hacer ejercicio , es decir, apostar por los modelos sintéticos, elaborados con poliéster y nailon, para fomentar la transpiración y evitar roces innecesarios.

