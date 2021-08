Efecto dominó de la crisis sanitaria

El segundo dominó en caer fue el financiero, donde uno de los primeros sectores afectados fue el inmobiliario que quedó a la deriva ante la disminución de compradores y de recursos financieros por razones obvias, afectando a la industria de la construcción y de las actividades afines. Además, muchos promotores de bienes inmuebles todavía tienen las manos llenas de un inventario que no han podido vender, y han tenido que ofrecer precios con ganancias reducidas y hasta con pérdidas, con el fin de cumplir compromisos adquiridos. Parece una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que, si no salimos pronto de la crisis financiera, no habrá siquiera quien pague impuestos, salvo que se graven las pérdidas según el que menos pierda, al mejor estilo de ese gran comediante cubano José Candelario “Trespatines”.

You May Also Like