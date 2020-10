EEUU vincula a Irán con correos para intimidar a votantes

“Irán no quiere dejarme ganar. China no quiere dejarme ganar”, señaló Trump. “La primera llamada que recibiré luego de que gane, la primera llamada que recibiré será de Irán diciéndome que hagamos un trato”.

Wray y Ratcliffe no describieron los correos vinculados a Irán, pero funcionarios familiarizados con el tema señalaron que Estados Unidos ha relacionado a Teherán con los emails enviados a votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, los cuales decían falsamente ser del grupo de ultraderecha Proud Boys y en los que les advertían que “iremos tras ustedes” si no votan por Trump

You May Also Like