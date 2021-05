EEUU vincula a altos funcionarios de Bukele con corrupción, según medios

“Sin aludir a un reporte particular o personas específicas, la Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento que el informe fue remitido al Congreso. Es una comunicación privada, no pública, entre el Departamento de Estado y el Congreso”, indicó Anaida Haas, portavoz de la embajada.

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump, a quien Bukele consideraba “nice and cool”, dejó el Ejecutivo norteamericano.

