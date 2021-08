EEUU trabaja en un plan para habilitar el envío de remesas al pueblo cubano sin que el régimen castrista pueda confiscar parte de esas divisas

Al referirse al internet, el gobernante demócrata aseguró que están buscando “todas las opciones disponibles” para garantizar el acceso pleno de los cubanos a ese servicio, y permitir que el pueblo pueda “eludir la censura”. “Siempre se sabe que algo no va bien cuando un país no permite que su pueblo esté en internet y pueda dar a conocer su caso en todo el mundo”, subrayó Biden.

