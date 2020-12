EEUU supera las 330,000 muertes por covid-19 y la vacuna de Pfizer empieza a distribuirse en Europa | Noticias Univision Salud

Desde el próximo martes, no podrán entrar a España los viajeros procedentes de Reino Unido que no sean ciudadanos españoles o residentes en España.

“La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad”, dijo Zapatero. “No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo”, añadió.

You May Also Like