EEUU señaló por corrupción a 55 funcionarios centroamericanos: dos ex presidentes y ministros de Bukele están en la lista

No obstante, aclaró que no tiene por qué haber un “vínculo automático” entre los actos de corrupción en Centroamérica y la violación de leyes estadounidenses .

De igual forma son mencionados José Luis Merino, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores, ex guerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

El Departamento de Estado de EEUU publicó este jueves una lista de 55 funcionarios y ex funcionarios centroamericanos a los que señala por corrupción , entre los que destacan el ex presidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo y su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

You May Also Like