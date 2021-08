EEUU negará fondos públicos a los geriátricos cuyo personal no se vacune contra el COVID-19

“Sé que algunos líderes del mundo dicen que EEUU no debería recibir su tercera dosis hasta que otros países reciban su primera dosis. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar a Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo”, subrayó Biden, al recordar que su país ha prometido donar 600 millones de vacunas a otros países.

“Si usted visita, vive o trabaja en una residencia de ancianos, no debería tener que asumir un riesgo alto de contraer covid-19 porque allí haya empleados no vacunados” , dijo el presidente durante un discurso en la Casa Blanca.

You May Also Like