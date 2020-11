EEUU exigió el regreso al país de los seis ex ejecutivos de Citgo que fueron condenados a prisión por el régimen de Maduro en Venezuela

El ex presidente de Citgo, José Pereira, fue sentenciado a 13 años y siete meses de cárcel y multado con dos millones de dólares. Los otros cinco ex vicepresidentes: José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas fueron condenados a ocho años y 10 meses de prisión.

