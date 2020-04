EEUU: Empresas cotizadas logran préstamos a pequeñas firmas

Empresas con miles de empleados, con antiguas sanciones por investigaciones gubernamentales y en riesgo de quiebra desde antes de que el brote de coronavirus golpease a la economía estaban entre las que recibieron millones de dólares de un fondo de alivio creado por el Congreso de Estados Unidos para ayudar a las pequeñas empresas a superar la crisis, según una investigación de The Associated Press.

