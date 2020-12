EEUU: “El régimen ilegítimo de Maduro sigue subvirtiendo la democracia al celebrar elecciones parlamentarias fraudulentas”

Desde 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional y el chavismo se vio en clara minoría, se dedicó a irrespetar la elección de los ciudadanos, buscando eliminar uno por uno a los diputados opositores. Veintiocho diputados han sido objeto de medidas inconstitucionales emanadas del TSJ y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para despojarlos de su inmunidad parlamentaria, mientras otros cuatro parlamentarios han sido detenidos y sometidos a desapariciones forzosas, tortura y malos tratos. “Esto demuestra claramente que, incluso participando en esta elección de mentira, obtener una victoria no garantiza nada, pues en dictadura la voluntad popular no es respetada”.

La Unión Europea envió una delegación a Caracas en el mes de septiembre para intentar acordar con el régimen condiciones mínimas para el proceso. Ante la negativa de Maduro, la UE determinó que no había condiciones democráticas para unas elecciones en Venezuela y por lo tanto no enviará una Misión de Observación Electoral. Tampoco lo harán la ONU ni la OEA. Sí habrá “acompañantes” o “veedores”, figuras creadas por el régimen para invitar a sus aliados internacionales, que no van a verificar la transparencia del proceso, sino que van a hacer presencia política simbólica.

