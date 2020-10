EEUU calificó de “tristes” las declaraciones del representante argentino ante la OEA por informe sobre derechos humanos en Venezuela

Raimundi admitió que en Venezuela existe “una situación crítica, con mucho apremio económico y que no se me escapa el alto número de personas que han abandonado el país”. Pero inmediatamente aclaró: “ No compartimos cierta perspectiva de cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla ”.

A lo largo de su intervención en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del régimen de Maduro, Raimundi destacó que la Argentina “ no hace una lectura ideológica de los derechos humanos . Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país, un instrumento para tomar una posición ideológica”.

