EEUU advirtió a Rusia sobre la posible utilización de una “bomba sucia” contra Ucrania

“Que haya desconfianza hacia la información proporcionada por la parte rusa no significa que la amenaza del uso de una ‘bomba sucia’ no existe. La amenaza es real”, dijo Peskov, quien agregó que esa información fue comunicada por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú , a sus homólogos de EEUU, el Reino Unido y Francia.

