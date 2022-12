EE.UU. toma una tajante decisión militar ante las amenazas de Vladimir Putin

Según reveló una fuente anónima del Ministerio de Defensa de Estados Unidos a The Times, información que luego fue replicada por medios como Business Insider, The Kyiv Post y el Instituto de Estudio para la Guerra , el Pentágono le dio luz verde al ejército ucraniano para emprender ataques en territorio ruso.

Igor Girkin, un exagente ruso del FSB y una figura clave en el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania cuando ayudó a apoderarse de Sloviansk, Óblast de Donetsk, en 2014, criticó a Putin por no empujar a las fuerzas ucranianas fuera del alcance de la artillería de la ciudad de Donetsk , replicó The Kyiv Independent .

You May Also Like