EE UU suaviza los requisitos para viajar y flexibiliza las normas con España, ¿cuáles son las nuevas medidas?

En este caso, según recogen los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, todos los pasajeros que llegan al país, incluidos los ciudadanos estadounidenses y aquellos que estén vacunados con la pauta completa de la vacuna (ya sea monodosis o no), deberán tener un resultado negativo de no más de 3 días antes del viaje .

Además, para aquellos ciudadanos que quieren desplazarse desde EE UU a España sin haber sido previamente vacunados, se recomienda que no lo hagan, a excepción de situaciones de fuerza mayor. No obstante, si se viaja bajo estas condiciones, las autoridades estadounidenses recomiendan hacerse un test covid entre 1 y 3 días antes del viaje. Y, durante el viaje, las tres normas que han marcado la cotidianeidad de todos estos meses de pandemia: mascarilla, distancia social (tanto en interiores como en exteriores) y lavado y desinfección de manos.

You May Also Like