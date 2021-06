EE UU sigue sin dar explicación a los ovnis detectados por su Armada, pero descarta que sean extraterrestres

Fuentes de la inteligencia de EE UU han admitido que no hay evidencias de que los avistamientos desclasificados recientemente por su Armada sean ovnis , pero tampoco ha dado ninguna explicación sobre qué pueden ser , según ha adelantado este jueves el diario estadounidense New York Times. Dentro de unas semanas, el Pentágono tiene previsto publicar un largo informe sobre estos fenómenos.

