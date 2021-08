EE UU se retira y destruye su principal base de la CIA

La detonación controlada de la base , próxima al aeropuerto de la capital afgana, Kabul, ocurrió el jueves, poco después del atentado perpetrado allí por Estado Islámico, que costó las vidas de 170 personas, entre ellas 13 militares estadounidenses, aunque las fuentes del diario The New York Times han querido puntualizar que la voladura estaba programada de antemano y no guarda relación con el ataque.

“Los infractores será tratados de acuerdo a la ley y los bienes y equipos públicos serán retomados a la fuerza , si no los devuelven voluntariamente”, agregó en un comunicado que no precisa si esto va dirigido también a los funcionarios públicos y miembros de las fuerzas del depuesto gobierno.

