EE.UU. se acerca a las 500.000 muertes por covid-19 (Análisis)

«Cuando baje mucho y la inmensa mayoría de las personas de la población estén vacunadas, entonces me sentiría cómodo al decir: tenemos que quitarnos las máscaras, no necesitamos llevar máscaras», dijo Fauci.

Fauci explicó las precauciones de Biden en el programa «State of the Union» cuando señaló que el presidente había advertido en contra de hacer proyecciones.

«Pero no puedo comprometerme con ustedes. Hay otras variantes del virus. No sabemos qué podría suceder en términos de tasas de producción (de vacunas). Las cosas pueden cambiar. Pero estamos haciendo todo lo que la ciencia ha indicado que deberíamos hacer y la gente está dando un paso al frente».

«Es terrible, es realmente horrible», dijo Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, a Dana Bash de CNN en «State of the Union».

You May Also Like