EE.UU. sale de Afganistán en medio de crisis; talibanes controlan el país y la ONU pide proteger DD.HH.

“El CICR está comprometido con ayudar a cubrir esas necesidades. No reduciremos nuestra presencia en Afganistán, donde hemos trabajado 30 años. Esto no nos detendrá”, dijo el organismo en comunicado.

Durante su intervención Biden, que durante ocho años fue vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), culpó al ejército afgano por no resistir ante el avance de los talibanes y aseguró que Estados Unidos no tenía la intensión de crear “una democracia unificada y centralizada” en la nación árabe.

