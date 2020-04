EE UU roza el millón de casos de coronavirus mientras varios estados empiezan a reabrir

De esa forma, desde este lunes en Georgia ya está permitido salir a cenar y ver una película al cine, mientras que en Misisipí eso no está permitido y solo han podido abrir sus puertas algunos negocios, pero no todos. Los gimnasios, peluquerías, estudios de tatuajes y salones de belleza siguen cerrados en Misispí, pero el viernes ya abrieron en Georgia.

You May Also Like