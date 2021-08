EE.UU. retirará por completo embajada en Afganistán en próximas 72 hrs

Blinken le dijo a Tapper que EE.UU. no ha pedido nada a los talibanes para permitir una evacuación segura de EE.UU., diciendo: “Ya les dijimos a los talibanes que si interfieren con nuestro personal, con nuestras operaciones mientras procedemos a esta retirada, habrá una respuesta rápida y decisiva”. Pero el secretario no quiso decir si EE.UU. ofreció a los talibanes algo a cambio de la promesa de un paso seguro para los estadounidenses y otras personas fuera del país.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, defendió la decisión del presidente Joe Biden de poner fin a la guerra de Estados Unidos en el país cuando fue preguntado por Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union” de este domingo.

