EE UU necesitará dos cambios de presidente para recuperar la confianza mundial

La revista The Economist considera que, aunque Joe Biden logre vencer a Donald Trump en las elecciones del próximo martes, no será suficiente para que el país recupere la confianza del resto del mundo. La política exterior de la Casa Blanca en los últimos años ha debilitado su posición hasta un límite que podría requerir dos cambios de presidente para superar el destrozo creado en estos cuatro años, ya que “no se olvidará el hecho de que Estados Unidos puede elegir presidentes deshonestos”.

