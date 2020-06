EE UU ingresa por error 1.400 millones de dólares a personas fallecidas en su plan de estímulos contra la Covid-19

La Oficina ha alertado de que, debido a que el IRS no cotejó los envíos con los certificados de fallecimientos durante las tres primeras rondas de envíos de estos fondos, en total, han enviado dinero a 1,1 millones de personas fallecidas. Según ha matizado la GAO, estos datos no significan que el IRS haya contabilizado 1,1 millones de depósitos rechazados o cheques recibidos de vuelta por correo postal.

You May Also Like