EE.UU. enviaría vacunas de AstraZeneca a México y Canadá

«Daremos US$ 4.000 millones a Covax. Pero también sabemos que una vez que vacunemos a nuestro propio país, ya que hemos sufrido más que prácticamente cualquier país además de Brasil – nosotros estamos muy arriba con más de 530.000 muertes – entonces pondremos el superávit de vacuna a disposición de los países que no tienen los recursos para poder fabricarlas ellos mismos», dijo el miércoles el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en una audiencia de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Estados Unidos ha contribuido con US$ 2.000 millones en total a una iniciativa global de vacunas contra el coronavirus llamada Covax, y se ha comprometido a liberar US$ 2.000 millones adicionales «mientras trabajamos con otros donantes para elevar los compromisos». Ha establecido acuerdos bilaterales con ciertos países para los esfuerzos de almacenamiento de vacunas y está trabajando junto con los aliados en la región de Asia y el Pacífico para aumentar la producción en la India.

