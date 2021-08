EE UU envía tropas a Afganistán para evacuar a la mayoría del personal de su embajada

“Esto no es un abandono, no es una evacuación, no es una retirada, es una reducción de nuestro personal civil” , recalcó Price.

Price insistió en todo momento en que el objetivo de las tropas que se van a enviar adicionalmente, cuyo número no detalló, no será otro que el de ayudar en dicha evacuación, preservar la seguridad del personal estadounidense y ayudar en su salida. “Única y exclusivamente” eso , aseguró.

You May Also Like