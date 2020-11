EE UU culmina su retirada del Tratado de Cielos Abiertos tras acusar a Rusia de incumplimiento

A principios de este mes, el ministro de Relaciones de Rusia, Sergei Lavrov, exigió garantías por escrito a los miembros restantes de la OTAN de que los datos que recopilen a partir de ahora no se compartirán con Estados Unidos , antes de avisar de que las bases estadounidenses en Europa no quedarían al margen de las misiones de vigilancia rusas.

