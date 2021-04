EE UU considera reducir la nicotina en el tabaco a niveles no adictivos

The Wall Street Journal indica, no obstante, que ambas medidas tardarían años en implementarse, y se enfrentarían probablemente a numerosas disputas legales.

La administración de Joe Biden está considerando requerir a las tabacaleras disminuir el nivel de nicotina de todos los cigarrilos vendidos en EE UU hasta niveles considerados no adictivos, según informó este lunes el diario The Wall Street Journal.

You May Also Like