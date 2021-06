EE UU compra 500 millones de vacunas de Pfizer para donarlas a cien países

Después de semanas de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden señaló este miércoles antes de subir al avión presidencial rumbo al Reino Unido, donde tendrá lugar la reunión del G7, que tenía una estrategia de vacunación global que presentaría en la cumbre, de la que no ofreció detalles.

La Casa Blanca ha alcanzado un acuerdo para comprar 500 millones de vacunas contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech que entregará a cerca de cien países en los próximos dos años, un anuncio que se espera haga el presidente estadounidense, Joe Biden, durante su participación en la reunión del G7 este fin de semana, según adelantó este miércoles el diario The New York Times.

