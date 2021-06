EE. UU. aprueba una tecnología para bloquear estas estafas, ¿podría llegar a España?

Recuerda: tu banco jamás te pedirá este tipo de información , y mucho menos por vía telefónica -o por correo electrónico. Pero aun así es posible que no seas consciente o no lo reflexiones porque te están apremiando y termines compartiéndola.

Los de Mountain View decían cuando presentaron esta función lo mismo que decía yo unas líneas más arriba, pero enfocado al sector empresarial: “Las empresas tienen en las llamadas telefónicas su método más directo para contactar a nuevos clientes y atender a los existentes. Sin embargo, los clientes a menudo no responden a la llamada si no reconocen el número , ya que les preocupa que pueda ser “ spam ” o una estafa”.

You May Also Like