EE UU aprobará el uso de emergencia del remdesivir contra el coronavirus tras mostrar eficacia en las primeras pruebas

El medio, que dijo haber obtenido la información de un miembro destacado de la administración estadounidense, subrayó asimismo que una autorización de emergencia de la FDA no es equivalente a una aprobación formal, pero que cuando las autoridades del país declaran una emergencia sanitaria nacional, como ha sido el caso, se pueden autorizar ciertos medicamentos si no hay más alternativas.

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE UU tiene previsto emitir una autorización para permitir el uso de emergencia del fármaco remdesivir, desarrollado por la farmacéutica Gilead, para tratar la COVID-19, según reveló este miércoles The New York Times.

