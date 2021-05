EE.UU. analiza posibles sanciones para El Salvador tras el “Bukelazo”

Por su parte, Selva comentó con respecto al problema migratorio, coinciden con Estados Unidos a partir de que el diagnóstico de la migración es por falta de oportunidades económicas en el país y que la falta de empleo no se puede combatir “si no tenemos las condiciones mínimas como una PNC apolítica e independiente, una Fiscalía apolítica e independiente y un Órgano Judicial independiente”, asegura, y que fue lo que expresaron a Zúñiga.

“(Zúñiga) recolectó insumos de una serie de actores y sectores del país, y su obligación es ahora trasladarlo a la Casa Blanca, el departamento de Estado y en Congreso, y a partir de ahí tomar decisiones. No adelantó ningún tipo de acciones, no quiso comentar, solo dijo que él sabía que podían activar algunas acciones y que estaban evaluando cuáles eran las que contribuirían a el objetivo que tienen de restablecer el orden constitucional en el país”, dijo la fuente consultada.

“Lo que me queda claro es que la administración del presidente Joe Biden está en una posición de análisis en cuanto a posibles sanciones, respuestas van a tener, porque sabemos que ha llegado hasta el más alto nivel, la misma vicepresidenta (Kamala Harris) manifestó que debe haber una respuesta, pero sí sabemos que está en proceso de construcción. De no restablecerse el orden constitucional en nuestro país, me queda claro que se seguirá confirmando un proyecto de carácter autoritario y se seguirá erosionando la democracia”, dijo el legislador.

You May Also Like