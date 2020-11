EE.UU.: actriz de “Django Unchained” denuncia que la detuvieron por besar a su novio

La actriz añadió: “Unos minutos más tarde, cuando todavía estaba hablando con mi padre, dos policías me abordaron y me colocaron las esposas. Y cuando estaba sentada en la parte posterior del vehículo de la policía, recordé las innumerables veces que mi padre llegó a casa frustrado o humillado por la policía sin haber hecho nada malo”.

“Cuando el oficial llegó, yo estaba de pie en la acera junto a un árbol. Hablaba con mi padre en mi teléfono celular y sabía que no había hecho algo malo y que no estaba perjudicando a nadie, así que me alejé”, explicó Watts, quien publicó una foto y un video en los que se la ve esposada y llorando junto a un agente de policía.

