Edward Jenner, el investigador que descubrió la vacuna de la viruela como método para prevenir la enfermedad

James Phipps enfermó de forma leve poco después, pero en unos días volvió a estar sano. Entonces, Jenner decidió administrarle la viruela humana para comprobar si se infectaba o no. El niño no manifestó ningún síntoma ni desarrolló la enfermedad, por lo que la inmunidad se había producido gracias a la administración previa de la viruela bovina.

