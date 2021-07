Educar para el desarrollo y el bien común

El contexto actual, luego de casi 120 años de historia republicana, es diferente. Aunque seguimos impulsados por el comercio, la banca y los negocios. En temas de ciencia crecimos y es a base de ciencia -en todos los aspectos humanos- que generamos nuestro desarrollo. Y si queremos ser un país desarrollado debemos funcionar de otra manera. Modificar la frase a algo como “Panamá es un país de desarrollo”, y adaptar la enseñanza a esa visión, prepararía a los jóvenes, en sus respectivos colegios secundarios, con una mente enfocada en el desarrollo y no en el servicio. También abriría puertas para funcionar por el bien común de todos, y no solo para quienes ocupan los peldaños superiores de la escalera social, catalizaría nuestro desarrollo y repercutiría en el bien común mundial. Con un pequeño cambio de enfoque.

Lo mencionó Robert Nesta Marley en una de sus canciones: “en este gran futuro no puedes olvidar tu pasado”. El futuro para muchos es el siguiente peldaño, y el pasado es el peldaño anterior. No puedes olvidarlo, mejor trata de equilibrarlo.

Históricamente en varias escuelas primarias y principalmente secundarias se menciona y enseña la famosa frase “Panamá es un país de servicio”. No sé la estrategia o visión de Estado en el pasado, pero una visión comercial y bancaria internacional nos pudo hacer dependientes de una frase como tal, y que no solo pudo haber calado en habitantes que trabajasen para el mercado, la ciencia, la banca y negocios internacionales, sino que pudo hacer a la mayoría de los habitantes algo serviciales y menos competitivos hacia otros países.

