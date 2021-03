Educar en pandemia, la patriada de los maestros

—Yo no he aprendido nada —dice Ester, del otro lado del teléfono una tarde de noviembre de 2020 luego de terminar de dar una charla en su clase virtual de español. Absolutamente nada.

El siguiente gobierno, de Ricardo Martinelli, hizo alarde de las millonarias inversiones en infraestructura pública y la inversión en conectividad. También de Internet para todos. Resulta que con decirlo no logró que el Wi-Fi cayera como la lluvia por todo Panamá. En la práctica, fue internet para los que ya tenían internet: áreas urbanas donde había señal de celular, donde había más poder adquisitivo y donde ya se tenía la tecnología al alcance. El todos no parecía incluir a las áreas alejadas, rurales, desconectadas.

En la administración de Martín Torrijos (2004-2009) se entregaron computadoras a estudiantes de duodécimo grado para que los estudiantes de las escuelas oficiales pudieran acceder a una. Pero, ¿tenían cómo conectarse a ellas? ¿Alguien les enseñaría a usarlas? No. “Ahí vimos que los fierros no son suficientes”, dijo Castrellón.

¿Puede un compendio de 15 páginas impresas cargar con todo lo que pasa dentro de un aula de clases en una situación normal? Elsie cree que no —¿cómo enseñar emprendimiento, liderazgo, compromiso, cooperación, a través de módulos?—, pero no dejó de intentarlo. Con el inglés también fue complicado.

—Yo no sabía nada de ellos y era horrible —dijo la tarde en noviembre—, así que les pedí que me contaran cuál es su color favorito, el nombre de sus padres y qué les gusta hacer en su tiempo libre. Quería conocerlos, sentía que era importante.

¿Qué significa que te localice el Meduca? ¿Quiere decir que se garantizó a esos miles de 10 miles el acceso a internet, luz eléctrica y laptop? No exactamente. Hay más de 500 mil estudiantes del sistema oficial para quienes las clases virtuales no fueron, ni serán, posibles: aprenden por televisión, radio o a través de módulos. Dime dónde naces y te diré qué educación recibes. O si la recibes.

El problema más sobresaliente a partir de ahí, fue no poder dar con los estudiantes. Al final del calendario escolar, en diciembre, el Meduca reportaba 47 mil niños, niñas y adolescentes del país no localizados que perdieron el año por completo: se cayeron del sistema. Tal vez fueron más: el número fue variando a lo largo del año.

La principal: para todo el territorio del país el Meduca estableció educación a distancia y online. A dos días de que se detectara el primer caso de contagio y al siguiente de la primera muerte por el virus —del director de la escuela Monseñor Francisco Beckman, un día después—, la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos anunció el cierre temporal de todas las escuelas hasta nuevo aviso. Lo mismo para los pueblos perdidos sin un caso confirmado, como la ciudad capital y Panamá Oeste, con los índices más altos de contagio. Lo temporal se volvió la nueva normalidad y cientos de miles de estudiantes a nivel nacional no volvieron a las aulas. Aún no hay fecha de regreso.

En zonas comarcales, rurales y suburbanas, el esfuerzo de los educadores fue todavía mayor: no cuentan ni con servicios básicos como electricidad. Pese a la evidencia, el Gobierno mantuvo la modalidad digital también en esos lugares en vez de idear alguna alternativa presencial con, por ejemplo, apertura y cierres temporales cuando se registran brotes o modalidades híbridas, como hicieron países como Argentina, Guatemala, Nicaragua y hasta Venezuela. En la capital, donde Patricia enseña, la cosa es más liviana. Igual, dice: “Creo que no es lo mismo dar clases de lejos, pero espero que todo salga bien”. Dar clases, en 2021, también parece un acto de fe.

Era un miércoles de noviembre de 2020. La pandemia estaba en pleno auge y Patricia desplegaba la rutina repetida desde hacía cuatro meses, cada día, a las 7.30 a.m. en la sala de su casa en el barrio Carrasquilla de la ciudad de Panamá: mover las sillas para hacer espacio en la sala —un cuadrado comparto de paredes claras—, colocar la laptop en diagonal a las ventanas para que no la encandile el sol, acomodar frente a ella una libreta electrónica negra en la mesa en la que pre-pandemia solía desayunar, asegurar que en la pantalla no se viera su pantalón corto, decir: “Buenos días chicos”.

