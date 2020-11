Educadores piden suspender clases en áreas afectadas por Eta

Extender el año escolar, dijo, no sería la mejor decisión, porque no se sabe cómo van a reaccionar los estudiantes y qué tiempo tomen estas familias para poder recuperar sus hogares, debido a que se está hablando de sectores incomunicados y aún hay personas que están desaparecidas.

Las áreas comarcales donde más impactó el huracán Eta, es donde no se ha podido tener conectividad con la mayoría de los estudiantes y son lugares de difícil acceso a donde no se ha podido llegar para saber cómo está la situación.

You May Also Like