Educación y empleo | La Prensa Panamá

Se gradúan menos de 30 mil estudiantes de la educación media, de los cuales, un estimado del 50% ingresan a las universidades y el resto se incorpora al mundo del trabajo o no estudian y no trabajan. De aquellos que llegan a las universidades (161 mil en 2018), solo un 18% se gradúa con el primer título universitario, a pesar de las diversas opciones que se ofrecen para la culminación de sus estudios.

Estamos en la tercera década del siglo XXI. La población panameña creció de 2.5 millones de habitantes en el año 1990, a 4.3 millones en 2019. Es decir, que en tres décadas casi nos hemos duplicado. No sucede lo mismo con la población escolar. En 1990 teníamos cerca de 350 mil estudiantes en el nivel primario, 400 mil en el año 2008 y 420 mil en el año 2019. A pesar del bono demográfico, este aumento no se ve reflejado en la escuela.

You May Also Like