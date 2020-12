Educación, la mejor herramienta para el Pueblo

Las riquezas en el mundo provienen en gran parte de sus recursos naturales, los países que tienen la fortuna de tener yacimientos de minerales o petróleo, aprovechan esa oportunidad para su comercialización a nivel mundial y logran amasar fortunas estatales y muchas veces privadas, que sirven para mantener una reserva de dinero ya sea Estatal o Personal, pero lo irónico de todo esto es que estos países son ricos y poderosos, pero su población en su gran mayoría están en la pobreza.

Y esta realidad se ve en cualquier continente del mundo, estas riquezas a granel son las que hace que aparezca la corrupción de los políticos, que solo piensan en llenar su bolsillo para vivir en comodidad su vida, a costilla del tesoro público, no piensan en la inversión de sus coterráneos, no invierten en la salud, en la seguridad y lo más importante “La educación”, que es el tesoro más valioso de un estado, tener a su población educada,

La educación en la actualidad es fundamental, ya que gracias a ella nos podemos capacitar para la vida social, desarrollando nuestras aptitudes individuales de una manera íntegra, permitiéndose así el desarrollo físico, moral e intelectual, todo lo que se puede aprender debemos de enseñarlo sin necesidad de poner un límite. Porque una educación por vocación será mil veces mejor, ya que permitirá desarrollar nuestras capacidades, y por ende serás un exitoso profesional.

El expresidente Mujica dijo; “Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación, un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos”. Un mensaje que debe ejecutar cualquier mandatario, la mejor inversión que puede tener una nación es un pueblo educado, la base de todo progreso es la educación. Sin educación puede haber crecimiento, pero no desarrollo. Puede haber trabajo, pero no libertad. Puede haber seguridad, pero no paz.

Es un ciclo vicioso: cuando un pueblo no tiene educación elige a gobernantes corruptos, que priorizan el jamón por sobre la cultura. Invertir en un jamón les da crédito electoral. Construir un estadio, una iglesia, o patrocinar un evento deportivo, da más votos que invertir en la educación de los niños: porque la educación da resultados en el largo plazo y eso a los políticos no les sirve para las próximas elecciones.

Donde no hay educación, hay pobreza mental. La gente entra a la política para hacer negocios o para conseguir un puesto de trabajo. Otros terminan votando por quien les regala un suéter, una caja de cervezas, por el que hace la publicidad más bonita o por el candidato más payaso que exhiban los medios de comunicación. Esta es la triste realidad en mi querido Panamá, es la puerta que se puede abrir para otras tendencias políticas, que se aprovechan de la corrupción para vender una imagen de salvador de la Patria y al final del camino, la supuesta cura de la enfermedad, viene siendo peor y terminal.

Esperaremos con optimismo que nazca un verdadero estadista, que piense en su pueblo, que erradique la corrupción, que cambie las estrategias actuales con planes a mediano y largo plazo, que sea honesto y sobre todo que sea un verdadero líder, soñar no cuesta nada, me inspiré en lo que quiero en realidad para mi país y reacciono inmediatamente y me doy cuenta que es solo un deseo personal, no existe nadie en este momento que cumpla con la Patria y su pueblo como debe ser. Hay mucho que hacer por nuestro país, la educación así como la salud y la seguridad son el eje principal para el desarrollo de todo pueblo.

El autor es oficial de técnología de información