Educación financiera para los empleados por qué y cómo hacerlo

Empezar a implementar esta dinámica no necesita de estructurarlo en grandes plataformas o llenarlos de largas tertulias financieras que realmente no van a ser beneficiosas y sí podrán un gasto más en el presupuesto, trasladar los conocimiento a un lenguaje práctico que todos puedan entender y apropiar puede facilitar bastante las cosas.

La crisis entre otras cosas nos enseñó que la educación financiera sí es importante, que puede que no entendamos mucho de lo que pasa en la economía mundial, los movimientos de la bolsa, las subida y bajada del dólar, pero si no tenemos una vida financiera adecuada las crisis terminan golpeándonos peor de lo que podemos imaginar.

