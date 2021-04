Educación, economía y emociones | La Prensa Panamá

Un panorama contrastante es el de los 31 jóvenes que no estudian. El 48% culminó sus estudios, mientras que el 52% prefiere no estudiar, por problemas económicos, por falta de interés u otros motivos.

De 149 jóvenes encuestados, 118 estudian. De estos últimos, el 70% presenta dificultades para continuar sus estudios. Tienen problemas como la conectividad, no saber manejar plataformas digitales, la dinámica familiar y el desmejoramiento económico. Aún así, el 80% no ha pensado en desertar de su preparación académica. No obstante, un 20%, sí, cifra que es preocupante.

