Educación de carácter y formación de virtudes

Creo que la razón de este comportamiento desmesurado es la falta de formación de carácter. En los recientes años, he estado expuesta a esta educación de una manera más formal y estaba impactada al aprender sobre las virtudes y los vicios, y cómo afectan nuestro comportamiento proporcionalmente a cómo los desarrollamos. Personalmente, muchas de estas virtudes las consideraba parte de la naturaleza de una persona o no. La educación de carácter incluye todo lo que nos ofrece la presente compulsión de autoayuda como desarrollo de hábitos, poder de perseverancia y pasión (o lo que llaman grit en inglés), mentalidad de crecimiento y demás.

¡Cuánto enojo hay en estos días! No hay tolerancia a los errores. Cualquier punto de vista diferente al de nosotros, nos lleva a “cancelar” a la persona. Y si digo algo que no debí, estoy “frita”. Las acciones y comentarios impulsivos que causan un efecto perjudicial jamás han sido justificados; pero antes, las comunidades mostraban una forma de amor correccional. Un amor que corrige, pero ama. Un amor que no condena, ni juzga a la persona, pero rectifica la acción. Un amor que corrige y perdona. Este amor es el que forma familias fuertes en valores, en donde el amor es el pilar principal.

