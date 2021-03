Eduardo Ulloa dejó más dudas que respuestas

Sin embargo, ¿qué criterios usarán para elegir a esa figura? Hasta ahora, nada de eso se sabe. Este medio consultó ayer nuevamente a la Dirección de Comunicación del Estado, sobre el asunto, sin embargo, al igual que el pasado viernes, no dieron detalles. Solo adelantaron que mañana martes hay Consejo de Gabinete, pero no informaron sobre si en esa reunión se analizará el reemplazo de Ulloa, quien fue nombrado a través de un inédito proceso: una consultora estudió el perfil de cinco candidatos y luego estos fueron entrevistados por el Presidente de la República. En aquella ocasión nunca se reveló el nombre de los otros cuatro aspirantes.

15) Usted informó, hace más de un año, que envió a los fiscales la carta en la que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Panamá no necesita aval para procesar a Ricardo Martinelli, porque ya no aplica el principio de especialidad del tratado de extradición. ¿Qué procesos se le siguen a Martinelli en atención a dicha carta?

En consecuencia con el momento que vive la justicia, La Prensa elaboró un cuestionario con 27 interrogantes que el exprocurador no respondió al país. Algunas de esas preguntas son: ¿estaba preparado para ocupar el puesto? ¿Renunció o lo renunciaron? ¿Perdió el respaldo del presidente Cortizo? ¿Ha sido extorsionado por alguna persona? ¿Por qué no hemos visto los resultados de las investigaciones relacionadas con los abusos en los albergues? ¿Cuál ha sido su papel para afianzar los expedientes Odebrecht o New Business?

