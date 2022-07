Eduardo Quirós oficializa su aspiración a la Presidencia

Quirós, de 53 años, se convierte en el sexto ciudadano que se postula por la libre postulación como precandidato presidencial para mayo de 2024. Ya lo han hecho, el abogado Francisco Carreira; el ex precandidato presidencial en 2019 Dimitri Flores; el ex candidato presidencial en 2014 Gerardo Barroso; el abogado José Luis Gallowey y Zuriela del Carmen Gómez.

