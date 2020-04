Eduardo Navarro fusiona su arte con La Prensa y el Covid-19

“Como no me puedo quedar quieto, y menos ante la realidad que hoy afrontamos todos… He estado creando en esta cuarentena con la intención de ayudar. Estas 4 primeras planas representan un momento histórico para todos”, señala Navarro en su cuenta en Instagram , donde cierra el mensaje informando que las cuatro portadas intervenidas serán subastadas a beneficio de Pro Niñez , el Club Kiwanis y la organización Héroes de Blanco , esta última dedicada a entregar alimentos al personal médico que trabaja en los centros de salud con los pacientes de Covid-19.

